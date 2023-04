Julia Beautx: Betrugs-Skandal um den "Let's Dance"-Star!

Julia erhielt eine E-Mail, in der sie aufgefordert wurde Geld zu bezahlen, damit ein DHL-Paket bei ihr ankommt. Naiv gab sie ihre Adresse und Kreditkarteninformationen an. Kurz danach realisierte die Influencerin, dass sie auf eine Betrugsmasche hereingefallen ist. Sie begründet ihr Fehlverhalten durch den ganzen Stress, den sie momentan durch "Let's Dance" ausgesetzt ist. "Ich habe überhaupt nicht richtig darauf geachtet, was da stand."