Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke: Es hat gefunkt! Sie sind das neue Traumpaar

In der ersten regulären Sendung überraschten Julia und Zsolt mit einem traumhaften Walzer und sorgten für Begeisterung bei der Jury und den Zuschauern. "Letzte Woche war ja gruselig... aber so schlecht wie das letzte Woche war, so anders war es Gott sei Dank heute!" , schwärmte sogar Obernörgler Joachim Llambi. "Man sieht, was Zsolt geleistet hat."