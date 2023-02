Julia Beautx: Der wahre Grund für ihre Namensänderung

Trotz der Hänseleien ihrer Mitschüler gab Julia so richtig Gas mit YouTube und lädt bis heute regelmäßig Lifestyle- und Beauty-Content für ihre junge Zielgruppe hoch – "ich konnte ja nicht wissen, dass ich so erfolgreich werde." Inzwischen hat sie sich den Namen "Julia Beautx" sogar als eingetragene Marke schützen lassen, wie sie im "Let’s Dance"-Podcast verrät. In einer Studie des Unternehmens Batten & Company wurde Julia 2021 als eine der Top 5 "wertvollsten" Influencer Deutschlands eingestuft.

Nun will Julia auch die TV-Welt erobern: Der Startschuss für ihre Schauspielkarriere fällt bereits 2018, als sie durch Social Media zum Casting für den Kinofilm "Das schönste Mädchen der Welt" eingeladen wird. Noch im gleichen Jahr schnappt sich Julia dann die Rolle der Lilly Engel in der Serie "Frühling" – dort spielt sie seither an der Seite von Simone Thomalla. In der ZDF-Miniserie "Gestern waren wir noch Kinder" hatte sich Julia eigentlich nur für eine Nebenrolle beworben – sie überzeugte im Casting aber so sehr, dass es die Hauptrolle wurde. Als 18-jährige Vivian begeisterte sie die Zuschauer auf ganzer Linie und konnte sogar einen Rekord in der ZDF-Mediathek aufstellen!