Justin Bieber: Neue erschreckende Details enthüllt! So krank ist er wirklich

Es war ein Riesen-Schock für seine Fans: Auf ärztliche Anweisung hin musste Justin Bieber (28) alle seine geplanten Shows absagen! Der Sänger ist eigentlich gerade mit seiner "Justice World Tour" in den USA unterwegs. Gerade stand er noch in Detroit auf der Bühne, als Nächstes wäre New York City dran gewesen. Doch nun machte ihm sein Körper einen dicken Strich durch die Rechnung! Was steckt dahinter?

Auch interessant