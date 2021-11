Justin Bieber & Hailey Bieber: Drogenrückfall! Jetzt redet sie Klartext!

Familie Baldwin sorgt in den Medien immer wieder für Schlagzeilen. Nicht zuletzt sorgte Haileys Onkel Alec Baldwin mit einem tödlichen Schuss am Filmset für Aufregung, auch ihr Vater Stephen Baldwin ist mit seinem Steuerhinterziehung-Skandal kein Heiliger. Nun gibt auch Hailey in dem Podcast Victoria’s Secret Voices, dass auch andere Menschen in ihrer Familie mit Alkoholsucht oder "verschiedenen Sachen" zu kämpfen gehabt. Auweia! Keine einfache Situation für die junge Beauty. Über eine Sache sei sie jedoch froh: "Mein Vater ging immer sehr offen mit seiner Abhängigkeit um und das habe ich immer sehr geschätzt". Nun wiederholt sich das Muster...