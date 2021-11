Bachelorette Melissa: Jetzt lässt Leander sie sitzen

Jetzt kommt heraus, Leander wird die nächsten Tage nicht für klärende Gespräche oder gemeinsame Zeit mit seiner Freundin Melissa nutzen, sondern sich einen Urlaub in Portugal gönnen. Ob das ihre Probleme lösen wird? Zwar geht es dabei um einen beruflichen Aufenthalt an der Algarve, jedoch können auch andere Promi-Kollegen ihre Freundinnen dorthin mitnehmen. Von Melissa fehlt jedoch jede Spur. Seinen Bachelor-Kollegen Niko Griesert gibt es zum Beispiel nur noch im Doppelpack mit seiner Rosen-Anwärterin Michéle, denn die beiden werden gemeinsam mit Leander für den Job in das beliebte Urlaubsland reisen. Ein weiteres Indiz, wie schlecht es um die Beziehung des 23-Jährigen und der ehemaligen Bachelorette steht? Zumindest ist Melissa ja auch keine Unbekannte und hätte ebenfalls gut in das Team der Influencer-Clique, die sich nun in Portugal treffen wird, gepasst. Bleibt abzuwarten, ob Leanders Abwesenheit die ehemaligen Turteltauben nicht noch weiter auseinander driften lässt...

Auch Luca Hänni und seine Christina können von örtlichen Trennungen ein Liedchen singen. Was ihre Beziehung nun ins Schwanken bringt, erfährst du im Video: