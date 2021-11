Justin Bieber & Hailey Bieber: Traurige Trennung!

Via "Instagram" lässt Justin Bieber nun die Bombe platzen und berichtet seiner Community, dass er im kommenden Jahr wieder auf der großen Showbühne stehen möchte! Auch Deutschland soll Teil seiner "Justice"-Welttournee werden! So offenbart Justin, dass er in Hamburg, Köln, Frankfurt, Berlin und München zu sehen ist. Für die Anhänger des Sängers definitiv eine wahre Sensation. Unter dem Post heißt es: "Omg... wir gehen hin, oder?" sowie "In Köln!!!!!". Doch was wird Hailey zu dieser traurigen Trennung von ihrem Liebsten sagen? Schließlich durchlebten die beiden in der letzten Zeit ganz schön turbulente Zeiten und Hailey machte sich vor allem wegen dem Drogenkonsum von Justin große Sorgen um ihn! Ob die geplante Tournee wohl wieder zum Streit zwischen den beiden führen wird? Wir können gespannt sein...