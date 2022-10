Justin Bieber & Selena Gomez: Jetzt ist alles wieder wie früher

Vor allem, weil seine Fans überzeugt davon waren, Hailey habe Justin Selena ausgespannt! Jahrelang überhäuften sie das Model mit Hass-Nachrichten und Morddrohungen. Schon Ende September hatte Hailey im "Call Her Daddy"-Podcast klargestellt: "Als wir anfingen rumzumachen, war er zu keinem Zeitpunkt in einer Beziehung." Und nun die Sensation: Bei der "Academy Museum"-Gala in Los Angeles trafen Sel und Hailey aufeinander – und nutzten die Gelegenheit, um sich auszusprechen! Es folgte eine innige Umarmung – und das gemeinsame Foto! „Ein super Move von den beiden“, finden die Fans. "Sehr erwachsen!" Bleibt für alle zu hoffen, dass der Frieden lange hält …