Justin Timberlake: So schlecht geht es ihm wirklich
Große Sorge um Justin Timberlake! Seine Gesundheit bereitet ihm große Probleme ...
Justin Timberlake macht tapfer weiter, doch er hat starke Schmerzen.
Monatelang reiste Justin Timberlake (44) mit seiner spektakulären "Forget Tomorrow"- Tour um die Welt, brachte Arenen von Europa bis Amerika zum Beben. Mehrmals pro Woche stand er vor Tausenden Fans auf der Bühne. Doch während das Publikum jubelte, wurden auch kritische Stimmen immer lauter: Timberlake lasse seine Fans warten, komme verspätet auf die Bühne, singe nicht immer live – und wirke manchmal auffallend lustlos, fast schon abwesend. Nach dem finalen Konzert in der Türkei Ende Juli brach Timberlake das Schweigen.
Justin hat schreckliche Schmerzen
In einem offenen Instagram-Post sprach er erstmals selbst über die wahren Gründe: "Ich kämpfe seit Längerem mit gesundheitlichen Problemen und wurde mit Lyme-Borreliose diagnostiziert." Eine Erkrankung, ausgelöst durch einen Zeckenstich, deren Symptome oft schleichend auftreten. Anfangs ähneln sie einer Grippe, später können Hautveränderungen, chronische Erschöpfung, Gelenkschmerzen oder sogar Nerven- und Muskelschmerzen hinzukommen. "Damit zu leben, kann extrem an den Kräften zehren – mental und physisch", erklärte Timberlake. Besonders belastend seien die starken Nervenschmerzen, die er als "körperlich und psychisch zermürbend" beschreibt.
Diese Diagnose stellte den Sänger vor eine harte Entscheidung. "Ich dachte darüber nach, die Tour abzubrechen", gesteht er. Schließlich verlangte der straffe Tourplan seinem Körper alles ab: endlose Proben, lange Reisen, stundenlange Shows. Und doch hielt ihn etwas zurück: "Die Freude, die mir das Auftreten bereitet, war am Ende stärker als der körperliche Stress." So biss er die Zähne zusammen, ging Abend für Abend auf die Bühne – auch an Tagen, an denen er sich kaum auf den Beinen halten konnte.
Auch andere Stars sind betroffen
Mit seiner Krankheit steht Timberlake nicht allein da. In Hollywood gibt es viele Betroffene: Amy Schumer (44), Avril Lavigne (40), Justin Bieber (31) oder Ashley Olsen (39) haben ihre Borreliose-Erkrankungen öffentlich gemacht. Besonders schwer traf es Bella Hadid (28). Das Topmodel sprach von "15 Jahren unsichtbaren Leidens", die sie schließlich zwangen, ihre Karriere zu unterbrechen. "So traurig und krank zu sein, trotz all der Segnungen und Privilegien, war wahrscheinlich das Verwirrendste überhaupt", erklärte sie rückblickend. Heute geht es ihr besser, und sie ermutigt andere, nicht aufzugeben: "Wenn man kämpft, wird es besser."
Vielleicht sind es genau diese Worte, die Timberlake jetzt Kraft geben. Nach Monaten voller Termine, Reisen und schmerzhafter Bühnenmomente will er sich nun zu Hause erholen – an der Seite seiner Frau Jessica Biel (43) und den beiden gemeinsamen Kindern Silas (10) und Phineas (5). Eine wohlverdiente Pause, bevor er entscheidet, wie es für ihn weitergeht.
