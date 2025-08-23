Mit seiner Krankheit steht Timberlake nicht allein da. In Hollywood gibt es viele Betroffene: Amy Schumer (44), Avril Lavigne (40), Justin Bieber (31) oder Ashley Olsen (39) haben ihre Borreliose-Erkrankungen öffentlich gemacht. Besonders schwer traf es Bella Hadid (28). Das Topmodel sprach von "15 Jahren unsichtbaren Leidens", die sie schließlich zwangen, ihre Karriere zu unterbrechen. "So traurig und krank zu sein, trotz all der Segnungen und Privilegien, war wahrscheinlich das Verwirrendste überhaupt", erklärte sie rückblickend. Heute geht es ihr besser, und sie ermutigt andere, nicht aufzugeben: "Wenn man kämpft, wird es besser."