Kader Loth: Bittere Trennung von Ismet Ali! Jetzt müssen sie stark sein

"Are You The One"-Sandra Sicora

Bittere Worte! Sie kann es einfach nicht lassen

Schon bei "Temptation Island VIP" eckte Sandra Sicora immer wieder mit heftigen Aussagen bei den Zuschauern an. Jetzt scheint sie sich auch nach ihrer Teilnahme bei "Are You The One - Reality Stars in Love" rechtfertigen zu müssen.