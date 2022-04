Kai Pflaume: Gefährliche Sucht! Seine Ehe hängt am seidenen Faden

Zehn Kilometer Laufen, Fahrradfahren, Gewichte heben – das gehört mittlerweile zu Kai Pflaumes Wochenprogramm. Klar ist es vorbildlich, sich um seinen Körper zu kümmern. Doch beim Moderator hat man das Gefühl, dass es bei ihm seit Monaten um nichts anderes geht. Will er etwa für Ehefrau Ilke (52) fit und schön bleiben?

Das weiß so recht niemand. Denn beide hat man seit Ewigkeiten nicht mehr zusammen gesehen. Einer ihrer letzten öffentlichen Auftritte war 2016 die Verleihung des Fernsehpreises "Goldene Kamera". Auch auf Social Media zeigen sich beide nicht zusammen. Gibt es womöglich Probleme in der Ehe? Oder befindet sich der zweifache Vater gerade in einer Art Midlife Crisis, die sich vor allem durch Schönheitswahn, Überlastung und Selbstzweifel äußert? Der Moderator schweigt. Doch die Sorge um ihn bleibt…