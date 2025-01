„Kampf der Realitystars“ 2025: Kandidaten enthüllt? Diese Stars sollen dabei sein

Laura Lettgen, die auch als "Laura Blond" bekannt ist, hat offenbar ebenfalls den Weg in die Sala auf sich genommen. Die 28-Jährige hat bereits an zahlreichen Reality-Formaten wie "Love Island", "Couple Challenge" und "Are You the One" teilgenommen. Ihre Vorliebe, ihre Mitstreiter gelegentlich zu reizen, hat ihr den Ruf einer Provokateurin eingebracht. Es bleibt spannend, mit wem sie bei "Kampf der Realitystars" aneinandergeraten wird.