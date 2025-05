"Kampf der Realitystars" 2025: Wer ist raus? Diese 2 Stars sollen fliegen, aber ...

Die Kandidatenliste 2025 ist lang, bunt und voll mit Trash-TV-Kultfiguren, ehemaligen Reality-Helden und Promis mit Schlagzeilen-Potenzial. Mit dabei sind unter anderem:

Martin Semmelrogge – Schauspiel-Urgestein mit Kultfaktor

Linda Nobat – Ex-"Bachelor"-Kandidatin und Dschungel-Veteranin

Can Kaplan – Influencer und Ex-"Sommerhaus"-Bewohner

Giuliana Farfalla – Ex-GNTM-Model

Jens Hilbert – Unternehmer und Promi-BB-Sieger

Christin Okpara, Stephen Dürr, Tara Tabitha, Frank Fussbroich – sie alle sorgen für Drama, Tränen und Intrigen

Insgesamt treten in diesem Jahr 22 Promis bei "Kampf der Realitystars" an – doch nur eine oder einer kann sich am Ende den Titel "Realitystar 2025" und 50.000 Euro Preisgeld sichern.