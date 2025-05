Wegen Schwangerschaft: Kandidatin muss "Kampf der Realitystars" verlassen!

Riesen-Überraschung am "Kampf der Realitystars"-Set – vor allem für Kandidatin Anita Latifi selbst! Die einstige DSDS-Teilnehmerin erinnert sich gegenüber "Bild" an den Moment während der Dreharbeiten für KDRS, der ihr Leben für immer verändern würde: "Meine Periode blieb damals aus und ich hatte dieses komische Gefühl in mir – das kann man nicht beschreiben."