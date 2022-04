Kampf der Realitystars: Das Zicken-Drama eskaliert!

Kampf der Realitystars 2022

Kandidaten, Start & Sendetermine für Staffel 3

„Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ ist zurück - diesmal schon im April 2022! Zum dritten Mal in Folge verwandeln 24 prominente Teilnehmer das thailändische Paradies in ein wahres Haifischbecken. Hier bekommt ihr alle Infos zu Start, Kandidaten, Drehort und den Sendeterminen von Staffel 3 auf einen Blick.