TV-Liebe mit Hindernissen: So verliebten sich Dennis Lodi & Tara Tabitha wirklich

In einer der aktuellen Folgen von "Kampf der Realitystars" wagt Dennis dann seinen ersten offensiven Flirtversuch. Während Tara sich auf einer Pool-Liege ausruht, legt Dennis unter Anleitung von Kollege Martin Angelo so richtig los: "Deine Aura, deine Ausstrahlung, ist so toll, Tara", schwärmt er. Und es wird noch skurriler: "Deine Füße sind so schön, komm lass rumspielen." Prompt hält Tara ihm den Fuß hin – und Dennis reibt ihn enthusiastisch an seinem Bauch. Unter den wachsamen Blicken der anderen Stars sorgt die Szene für viel Erheiterung. Während Stephen Dürr nur ungläubig den Kopf schüttelt, feuert der Rest der Gruppe das Geschehen lautstark an.