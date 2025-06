"Kampf der Realitystars": Comeback, Verrat & Exit – das passiert in Folge 7

In der siebten Folge von "Kampf der Realitystars" wird das Spiel neu gemischt – und das gleich doppelt. Statt einen Star herauszuwerfen, bekommen diesmal zwei ehemalige Bewohner eine überraschende zweite Chance. Doch auch die Freude über das Wiedersehen währt nicht lange: Am Ende wartet erneut die "Stunde der Wahrheit" – und die hat es wie immer in sich.