"Kampf der Realitystars": Jan Leyk packt aus! Eklat hinter den Kulissen

Jan Leyk war in der diesjährigen Staffel von "Kampf der Realitystars" auch dabei. Nun kritisiert der ehemalige Darsteller aus "Berlin - Tag & Nacht" die Produktion. In der fünften Folgen haben die Producer mit den Kandidaten EInzelgespräche geführt und verfolgten laut Jan Leyk nur ein Ziel. "Diese Gespräche dienten ausschließlich dazu, Entscheidungen zu beeinflussen und Rauswürfe zu manipulieren", teilte er in einem Statement in den sozialen Netzwerken mit. Das Verhalten sei laut dem Darsteller nicht angebracht gewesen.