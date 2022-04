Kampf der Realitystars: Pöbel-Eklat um Jan Leyk!

Es ziehen dunkle Wolken über der Villa in Thailand auf! Denn in der zweiten Folge kommt es erneut zu einem Eklat - diesmal steht Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Star Jan Leyk im Mittelpunkt. Denn der Darsteller boykottierte das Bestrafungs-Match und giftete andere dazu auch noch an.

