"Kampf der Realitystars"-Narumol & Bauer Josef: Babyhammer - Sie verkündet die süße News

Narumol schwelgte die letzten Tage scheinbar in Erinnerungen! So teilt die Power-Frau via "Instagram" nun ein Bild von Bauer Josef, welches ihn mit vier zuckersüßen Katzenbabys zeigt, die er alle in seiner Arbeitshose verstaut hat. Wie Narumol unter dem Foto erklärt, entstand das niedliche Bild bereits vor drei Jahren. Dem Niedlichkeitsfaktor tut dies jedoch keinen Abbruch! Doch damit nicht genug! Wie Narumol ergänzt, konnten sie und Bauer Josef sich auch vor zwei Monaten wieder über zuckersüßen Katzennachwuchs freuen! So offenbart sie voller Euphorie: "Vor zwei Monate haben wir auch wieder Neue bekommen! Sooo süß!" Wow! Das so eine Nachricht von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich. "Die sind ja Zucker! Ihr braucht unbedingt eine eigene Sendung! Du bist so eine herzliche und lustige Person!" sowie "Ich find euch so goldig, ich wünsche euch von Herzen alles Gute" sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Bild von Narumol finden lassen. Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!