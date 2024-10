Kate Cassidy: Ihre Worte zum Tod von Liam sorgen für Gänsehaut!

*Triggerwarnung: In diesem Artikel geht es um Suizid. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist!

Die Nachricht erschütterte viele: Am 16. Oktober 2024 verstarb der "One-Direction"-Sänger Liam Payne (†31). Er sei laut Berichten aus dem dritten Stock eines Hotels gestürzt. Nun hat sich seine Partnerin, Kate Cassidy (25), mit bewegenden Worten in einer Instagram-Story zu Wort gemeldet. Zunächst bedankt sie sich für die vielen liebevollen Nachrichten, die sie erreicht haben. Diese seien für sie eine große Unterstützung gewesen, denn diese Woche war es wohl alles andere als einfach für die Influencerin. "Ich bin völlig fassungslos. Nichts von dem, was in den letzten Tagen passiert ist, fühlt sich real an", teilt Kate in ihrer Story mit.

Obwohl sie derzeit vieles durchmache, gab sie in ihrer Nachricht sehr bewegende Abschiedsworte zu ihrem verstorbenen Freund: "Liam, mein Engel. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich bedingungslos und vollständig geliebt habe. Ich werde dich weiterhin für den Rest meines Lebens lieben. Ich liebe dich, Liam."