Kate Hall: Vegane Süßkartoffel-Brownies mit Schokoladenglasur

Vegane Süßkartoffel-Brownies mit Schokoladenglasur

Zutaten Brownie

500 Gramm Süßkartoffeln · 14 entsteinte Datteln · 1 EL Kokosöl · 100 Gramm gemahlene Mandeln · 50 Gramm zuckerfreier Backkakao · 6 EL Ahornsirup · 1 TL Salz · Optional: Frische Himbeeren und Heidelbeeren

Zutaten Schokoladenglasur

2 EL Kokosöl · 1 EL Ahornsirup · 2 EL Backkakao · Optional: 2 EL Kokos-Mandelmus

So wird es gemacht:

1. Die Süßkartoffeln waschen, schälen und in grobe Stücke schneiden. Anschließend bei 100 Grad für 15-20 Minuten im Ofen dämpfen. In den letzten Minuten die entsteinten Datteln ebenfalls in den Ofen geben.

2. Die Süßkartoffeln und Datteln in eine große Schüssel geben. 1 EL Kokosöl hinzufügen und alles mit einem Stabmixer pürieren. Nun 100 Gramm gemahlene Mandeln, Backkakao, Salz und Ahornsirup hinzufügen. Den Teig mit einem Löffel gut verrühren.

3. Eine Backform (28 cm) mit Backpapier bedecken und mit dem Teig befüllen. Bei 180 Grad ca. 40-45 Minuten im Ofen backen. Anschließend 30 Minuten lang abkühlen lassen und in der Zwischenzeit die Schokoladenglasur vorbereiten.

4. Kokosöl und Ahornsirup im Wasserbad schmelzen lassen. Anschließend Backkakao hinzufügen. Wer mag, kann auch 2 EL Kokos-Mandelmus hinzufügen. Gut verrühren und den Kuchen mit der Glasur überziehen. Den Kuchen nach Belieben mit frischen Himbeeren und Heidelbeeren dekorieren. Fertig!

