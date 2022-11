Kate Merlan: Liebes-Comeback mit Jakub!

Obwohl die 30-Jährige und der Fußballer bereits seit einigen Wochen getrennt sind und er aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen ist, möchte Kate bisher nicht an eine Scheidung denken: "So ’ne Scheidung muss halt gut überlegt sein und momentan ist es eher so ein bisschen kämpfen, aber von beiden Seiten", erklärt die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin. Jakub suche auf jeden Fall Kontakt zu ihr, aber "wenn wir drei Wörter versuchen miteinander zu reden, streiten wir uns direkt, weil so viele Vorwürfe kommen und so viel Sch***** passiert ist. Das ist einfach so schwer. Es gibt halt irgendwie keine Lösung, obwohl man sich liebt."