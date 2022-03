"Temptation Island" 2022: Schock! Fremdgeh-Skandal vor Showbeginn

Bald ist es wieder soweit - "Temptation Island" geht in die nächste Runde und vier Paare wagen den Treuetest auf der Insel der Verführung. Nachdem in der VIP-Ausgabe des Formats schon ordentlich Grenzen überschritten wurden und Henrik Stoltenberg, Emmy Russ & Co. der Versuchung nicht standhalten konnten, lässt auch der Teaser der kommenden Normalo-Staffel schon auf einige Fehltritte schließen. Zwei vergebene Männer gehen nämlich schon hier auf Tuchfühlung mit den Verführerinnen.