Kate Merlan & Jakub Jarecki: Knutschfoto aufgetaucht! Das große Liebes-Comeback?

Lange hat es gekriselt zwischen den Reality-Stars Kate Merlan und Jakub Jarecki. Ein ständiges On-Off und jetzt endlich die Versöhnung? Das erhoffen sich die Fans des Traumpaares schon lange. Die beiden lassen die Gerüchteküche so richtig aufbrodeln und zeigen sich wieder öfter zusammen in der Öffentlichkeit. Jetzt sogar knutschend in Kates Instagram-Story.