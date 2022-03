Katharina Eisenblut: DSDS-Kandidatin ist schwanger

Und nun einige Monate verkündet Katharina Eisenblut die nächste tolle News: Sie ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind! "Hallo Freunde, nun können wir unser Geheimnis endlich lüften. Wir werden Eltern! Nach wochenlangem geheimhalten und erahnen von euch, freuen wir uns sehr es nun endlich in die weite Welt hinaus schreien zu dürfen. Ps: viele von euch sind einfach viel zu schlau und wussten es gefühlt von Anfang an", schrieb sie in einem Statement bei Instagram.