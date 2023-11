Kathy Kelly: "Mindestens 300 Leute"! So feiert die "Kelly Family" Weihnachten

Und was wird dann bei so vielen unterschiedlichen Geschmäckern an Weihnachten aufgetischt? "Natürlich ein Truthahn. Aber die Beilagen variieren, weil ich in vielen Ländern unterwegs war und von allem etwas dabei ist. Es wird also international!" Wie viel Kathy Kelly bereits herumgekommen ist, spiegelt sich auch in ihren liebsten Weihnachts-Erinnerungen wider: "Meine Zeit in Spanien hat mich am meisten geprägt. Wir hatten einen großen Kamin, und die ganze Nachbarschaft kam, dann haben wir gemeinsam Weihnachtslieder gesungen. Ich erinnere mich noch heute gerne daran!" Wie schön, dann werden in diesem Jahr hoffentlich auch wieder unvergessliche Momente mit ihrer Familie geschaffen.