Katie Price hat Ärger: Jetzt läuft sogar eine Petition gegen sie!

Der Haustier-Horror begann 2017, als eines von Katies Pferden von der Koppel entwischte und von einem Auto erfasst wurde. Ein Jahr später wurde Schäferhund Queenie von einem Pizza-Boten überfahren. Noch im gleichen Jahr starb Katies Chamäleon – angeblich an "gebrochenem Herzen", nachdem die Kinder von Katie und ihrem Ex Peter Andre zu dem Sänger zogen. 2020 ereilte dann Schäferhund Sparkle ein frühes Ende, auch er wurde überfahren. Am schlimmsten traf es jedoch die französische Bulldogge Rolo: Das Kindermädchen erdrückte den Welpen versehentlich, nachdem dieser unter einem Sessel eingeschlafen war … Und jetzt starb auch die Pomeranian-Hündin Sharon, ebenfalls durch einen Autounfall! Es reicht, finden Tierfreunde – und fordern nun per Petition auf der Website "Change.org" ein Haustierverbot für das einstige Boxenluder. Wäre vermutlich wirklich besser so …