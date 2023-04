Katja Krasavice: Manipulation! Heftige Vorwürfe gegen RTL

Während der ersten Liveshow von DSDS musste Katja als einzige (!) Jurorin die große Show-Treppe ohne Musik im Hintergrund herunterlaufen. Klare Absicht, wie die Sängerin nun klarstellt: "Ich weiß ganz genau, dass mir gestern bewusst versucht wurde, zu schaden", weiß Katja.

Was ebenfalls auffiel: Während die Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Leony hereinkamen, wurde zu jedem ein paar Worte gesagt. Doch als Katja die Bühne betrat, hieß es nur: "Hallo, Katja Krasavice". Während der Liveshow blieb Katja natürlich professionell, doch auf Instagram macht sie ihrem Ärger nun Luft. "Ihr könnt meinen Sound ausmachen, aber ich sage es euch noch mal: durch das Kreischen meiner Fans hätte man den Song eh nicht gehört!!! Ihr könnt die Stimme der neuen Generation mit euren Manipulationen nicht zensieren.", postet die Rappern in ihre Instagram-Story.

Auf Anfrage von "Bild" äußert sich auch RTL zu den Manipulations-Vorwürfen: "Wir produzieren eine Musikshow und haben deswegen natürlich das allergrößte Interesse daran, einen perfekten Sound in die Wohnzimmer zu senden. Das ist am Samstag in der ersten Live-Show leider nicht immer gelungen, was uns auch sehr ärgert", erklärt Sendersprecher Claus Richter. So soll der fehlende Ton nicht das einzige gewesen sein, was während der Liveshow schief lief. "Wir haben uns bei ihr entschuldigt und werden alles daransetzen, dass es nächste Woche besser läuft.", sagt Claus Richter weiter.

Eine Folge "DSDS" verpasst? HIER kannst du die die 20. Staffel streamen.*

Auch interessant:

Die DSDS-Jurorin hat sich schon einige Male unters Messer gelegt. Was Katja alles an sich hat machen lassen, seht ihr im Video: