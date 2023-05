Katja Krasavice: Krasse Sex-Beichte!

Katja Krasavice ist bekannt für ihr Aussehen: So präsentiert sich die ehemalige "DSDS"-Jurorin gerne in auffälligen, knappen Outfits. Mindestens genauso offenherzig spricht die 26-Jährige auch über Sex. Für sie ist das nämlich absolut kein Tabuthema. Das dürfte es auch nicht sein, denn Katja verdient mit der Erotik-Plattform "OnlyFans" einen Haufen Kohle: Dort versorgt sie ihre zahlreichen zahlenden Fans regelmäßig mit halbnacktem Content. Doch auch ihre Instagram-Follower bekommen jetzt intime Einblicke in Katjas Privat(Sex)leben!