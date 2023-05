Katy Perry: Bitterer Schlag! Sie wird eiskalt ersetzt

Was hat sich Katy Perry bloß dabei gedacht? In den vergangenen Wochen fiel die "American Idol"-Jurorin immer wieder durch fiese Attacken gegen Kandidatinnen der Talent-Show auf. Mal motzte sie wegen des angeblich miesen Gesangs, mal wegen der Outfits – und auch über Charakter oder Familienkonstellationen von Teilnehmerinnen selbst lästere Katy so hart ab, dass ihr in den sozialen Netzwerken Mobbing vorgeworfen wurde.