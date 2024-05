Kaulitz & Kaulitz: First Look! So spektakulär wird Bill und Toms neue Netflix-Sendung

Die Kamera hat Bill und Tom über acht Monate begleitet - in die Hollywood Hills, zur Alien-Geburtstagsparty und sogar in Bills heilige Hallen. "Also bei mir wurde auch im Schlafzimmer gefilmt, das kann ich schon mal verraten", teaserte der Tokio Hotel-Frontmann kürzlich im Interview von Radio Energy an. Er habe ein wenig mehr preisgegeben als sein Zwillingsbruder. "Vieles haben wir dann auch erst gegenseitig später im Schnitt gesehen." Da traute selbst Tom seinen Augen kaum. "Und ich war auch überrascht, sagen wir's mal so. Ich habe auch geschluckt", so der Gitarrist.