"Kaulitz & Kaulitz": Wird es eine zweite Staffel für die Doku-Serie über Bill & Tom geben?

Also, wie stehen die Chancen für eine zweite Staffel? Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch keine Fortsetzung angekündigt. Dies ist jedoch für Netflix nichts unnormales, in der Regel schaut sich der Streaminganbieter erst einmal für 6-8 Wochen den Erfolg einer Serie an, bevor eine weitere Staffel erwogen wird. Eine Ausnahme hiervon machte Netflix bis jetzt nur für wenige Hit-Serien wie "Wednesday" und "Me and the Walter Boys".

Doch wie steht es überhaupt um die Protagonisten? Wären die Kaulitz-Brüder bereit, erneut ein Kamerateam in ihr Privatleben zu lassen? Wie Bill am Ende von "Kaulitz & Kaulitz" verriet, würde er gerne weitermachen wollen. "Ich bin dafür, dass wir weitermachen, mit einer zweiten Staffel", erklärte er im Gespräch mit seinem Zwillingsbruder Tom. Dieser schien noch nicht ganz überzeugt und fragte Bill, warum er das möchte. "Weil ich wissen will, wie es mit Bill und Marc weitergeht", erklärte dieser daraufhin und brach in ein herzhaftes Lachen aus.

Es scheint, als würden die beiden Brüder eine Fortsetzung nicht partout ausschließen. Sollte es eine Staffel 2 von "Kaulitz & Kaulitz" geben, würden wir uns jedoch einige Zeit auf neues Material gedulden müssen. Für die ersten Folgen begleite ein Kamerateam die Musiker so für ganze acht Monate. Neue Folgen wäre also erst frühestens im Frühjahr, wenn nicht sogar im Sommer 2025 zu erwarten...

Tom Kaulitz und Heidi Klum wurden auf einer Drogenparty erwischt: