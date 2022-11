Kerstin Ott: Alkohol-Drama! Die schreckliche Wahrheit kommt jetzt ans Licht

Von der Malergesellin zur gefeierten Profimusikerin: Anderthalb Jahre brauchte Kerstin Ott, wie sie heute zugibt, um sich an ihr neues, aufregendes Leben im Rampenlicht zu gewöhnen. "Ich war vor jedem Auftritt schweißnass, habe gezittert, war nicht ansprechbar. Ich wusste nicht, was meine Rolle auf der Bühne ist." Sie begann, ihre bodenlose Angst zu betäuben: "In den ersten vier Monaten habe ich mich richtig betrunken vor jedem Auftritt. Und es waren viele Gigs in der Woche."

Das Thema Exzess war für sie nicht neu: "Ich hatte mich ja schon selbst aus der Spielsucht geholt. Bei den Auftritten war es ähnlich – ich habe gemerkt, dass das mit dem Alkohol nicht geht." Eine Therapie in Bayern habe ihr den Ausweg gezeigt.

Nüchtern auf zutreten, war eine ganz neue Erfahrung für die beliebte Sängerin. Was für eine Erlösung, dem Teufel Alkohol zu entkommen! 2023/2024 geht Kerstin Ott übrigens auf große "Best Ott Tour". Dann aber ohne lähmende Panik im Gepäck.