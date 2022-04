Kerstin Ott & ihre Karolina: Ehestreit mit häuslicher Randale

Wie die Sängerin nun im Gespräche mit Giovanni Zarrella berichtet, ist ihr Temperament teilweise nur schwer zu bändigen. So erläutert Kerstin: "Ja, also bei uns gibt es natürlich auch ab und zu mal Zoff. Und das Wort ist irgendwie so geflügelt geworden, weil ich habe das mal in einem Interview gebracht, 'italienische Amor'. Jeder weiß, was das heißt, da fliegt mal ein Teller. Das kennst du doch auch, oder nicht?" Hoppla! Grund zur Sorge besteht bei diesen ausschweifenden Streits jedoch nicht! So fügt Kerstin hinzu schmunzelnd hinzu: "Bei uns endet das ab und zu dann auch mal in einem Lachflash, und dann ist der Streit erledigt." So schnell wie die Emotionen bei den beiden also hochkochen, kochen sie scheinbar auch wieder runter. Ob Kerstin uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!