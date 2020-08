Kerstin Ott: Aus und vorbei! Sie bestätigt die traurige Nachricht

Auf ihrem Instagram-Account macht Kerstin jetzt eine traurige Verkündung: "Leider muss ich euch mitteilen, dass unsere Tour im Herbst 2020 nicht stattfinden kann. Aufgrund der politischen Entscheidungen in Deutschland ist es so, dass Großveranstaltungen bis zum Ende des Jahres nicht mehr stattfinden dürfen", erklärt sie in einem kurzen Video. Und weiter: "Wir arbeiten mit unserem Team mit Hochdruck daran, euch in den nächsten Tagen Ersatztermine zu sagen. Ich werde das bei Facebook und Instagram auf jeden Fall bekannt geben. Behaltet eure Tickets! Wir würden uns sehr über eure Unterstützung freuen."