Kerstin Ott: Intime Beichte! Jetzt sollen es alle wissen

Dazu postet sie die ersten Einblicke in das Video. Und das kommt bei den Fans richtig gut an! Unter dem Beitrag häufen sich bereits die begeisterten Kommentare:

"Ein sehr schöner Song und ein so wichtiges Thema!"

"Ein sehr schönes Video und sehr schöne Worte von dir."

"Das Lied ist klasse und es ist so wahr, was dort besungen wird. Hut ab, liebe Kerstin, und mach weiter so."

Über so viel Zuspruch dürfte sich die Sängerin sicherlich sehr freuen...