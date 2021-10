Kerstin Ott: Jetzt wird es richtig bitter!

Wie traurig! Am 16. November will Kerstin ihre geplante "Ich geh' meinen Weg"-Tour fortsetzten und ihrem Publikum ordentlich einheizen! Nachdem die Konzerte auf Grund der aktuellen Lage zwei Mal verschoben wurde, will Kerstin nun endlich ihr großes Bühnencomeback feiern! Doch wie Kerstin nun berichtet, gestaltet sich dies schwieriger als gedacht! Der Grund: Kerstins Stimme hat in den letzten Monaten gewaltig gelitten...

