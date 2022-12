Kerstin Ott: Jetzt spricht sie über ihr sexuelles Erwachen

"Dass ich gefühlt habe, dass ich Mädchen besser finde als Jungs, das war wirklich schon in der ersten Klasse so. Aber das ist ja eher so spielerisch. Ich glaube, so im Pubertätsalter, so 12, 13, da fängt das an, dass du wirklich weißt so: 'Okay, das interessiert mich so gar nicht'", sprach Kerstin Ott nun im "Kölner Treff" über ihr sexuelles Erwachen.