Kerstin Ott & Karolina: Jubelnews nach 5 Ehejahren!

"Du bist einfach die tollste Frau! Mit Dir erlebe ich immer die schönsten, lustigsten, aufregendsten, verrücktesten und liebevollsten Momente! Manchmal sind unsere Zeiten ganz ruhig, manchmal ziemlich hektisch. Bei uns ist es auch mal stürmisch! Ich liebe einfach jeden einzelnen Moment mit Dir", schreibt Kerstin nun zu einem Foto, auf dem sie ihrer Karolina einen dicken Schmatzer gibt! Das so ein wundervolles Bild von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich. So heißt es: "Wunderschöne Worte und was für eine Wertschätzung an deine Frau" sowie "Ja ihr seid ein super tolles Paar. Ich wünsche euch einen schönen gemütlichen Abend." Wow! Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!