Kim Kardashian: Miese Vorwürfe! Ihre Fans sind entsetzt

Heftige Kritik an Kim Kardashian

Doch was ist passiert? Kim hatte sich vorgenommen, bei der Gala ein originales Kleid von Marilyn Monroe zu tragen, allerdings passte sie nicht hinein. Verzichten wollte sie darauf allerdings nicht! Also hat die neue Freundin von Pete Davidson kurzerhand sieben Kilo in drei Wochen abgespeckt, um in das Kleid zu passen. "Ich hatte seit ungefähr drei Wochen keine Kohlenhydrate oder Zucker", erklärte Kim bei ihrem Auftritt.

Auf dem roten Teppich zeigte sie sich in der Nacht von Montag auf Dienstag sichtlich erschlankt. Das scheint vielen Fans aber überhaupt nicht in den Kram zu passen! Im Netz wird die dunkelhaarige Schönheit heftig dafür kritisiert, ihren Körper in der recht kurzen Zeit so strapaziert zu haben.

Wie bitter! Eigentlich wollte Kim doch nur zeigen, dass sie alles schaffen kann, was sie sich in den Kopf gesetzt hat. Dieser Schuss ist aber eindeutig nach hinten losgegangen...

