Kim Virginia: Schock-Nachricht! Schwerer Unfall mit Nikola Glumac

Bei Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) ging alles ganz schnell. Erst Ende 2024 wurden die beiden ein Paar. Wenig später wanderte er bereits zu seiner Liebsten nach Dubai aus. Die beiden sind seitdem unzertrennlich und verkündeten erst vor wenigen Wochen: Sie werden Eltern. Die Zeit als Paar vor der Geburt wollten beide noch einmal intensiv nutzen und eine Weltreise machen. Für Nikola und Kim ging es von Dubai nach Australien. In einem Camper wollten sie Down Under unsicher machen – doch jetzt kommt alles anders als gedacht.