Kim Virginia: TV-Star wirklich schwanger! Jetzt folgt der nächste Hammer!

Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (28) werden Eltern. Vor wenigen Tagen bestätigte die Reality-Queen ihre Schwangerschaft mit einem Selbsttest. "Wir haben eine kleine Erdnuss im Bauch. Wir sind schwanger. Wir können es selber gerade noch nicht glauben", freute sie sich in einem Instagram-Video.

Kritiker:innen zweifelten zuletzt nicht nur an Kims Beziehung mit Nikola. Sie äußerten teils sogar Bednken an der Echtheit ihrer Schwangerschaft und vermuteten eine inszenierte Show für Aufmerksamkeit. Besonders Dschungel-Kollegin Leyla Lahouar (28) äußerte sich kritisch: "Also erst war sie angeblich schwanger von Mike, trotz Spirale. Jetzt hat sie ’ne neue Spirale und die Pille danach genommen und ist trotzdem ‚vielleicht schwanger‘ ... Come on, wer glaubt das denn?", wetterte sie auf Instagram.