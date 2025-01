"Promis unter Palmen" 2025: Starttermin und prominente Teilnehmer enthüllt!

In einer traumhaften Luxusvilla in Thailand kämpfen prominente Gesichter um die legendäre goldene Kokosnuss und ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Mit dabei sind bekannte Persönlichkeiten wie Claudia Obert, die bereits in Staffel eins für Furore sorgte, "DSDS"-Star Menowin Fröhlich, Reality-Darling Janina Youssefian, Ex-Nationalkeeper Eike Immel, Iris Klein, YouTube-Star Chris Manazidis, Glamour-Queen Kim Virginia, Sänger Cosimo Citiolo, Influencer Nikola Glumac, YouTuberin Lisha Savage und "DSDS"-Sängerin Melody Haase.

Senderchef Marc Rasmus verrät voller Vorfreude: "Endlich wieder ‚Promis unter Palmen‘! Wir können es kaum erwarten, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nach fast vier Jahren Pause acht neue Folgen unserer erfolgreichen Realitymarke zu zeigen. Die Staffel wird ein Fest für jeden Realityfan."