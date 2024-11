Kim Virginia: Trennung von ihrem "Mr. Big"! Bandelt sie jetzt wieder mit Twenty4Tim an?

Kim ist zurück auf dem Single-Markt. "Es ist in letzter Zeit viel passiert, und ich habe den Entschluss gefasst, die Beziehung zu Mr. Big zu beenden", verkündete sie bei einer Fragerunde auf Instagram. Einen Rosenkrieg wird es aber nicht geben. "Es haben sich bisher einfach keine Gefühle entwickelt, auch wenn ich ihn sehr lieb gewonnen habe und er ein ganz toller und gutherziger Mensch ist", so Kim weiter. In den nächsten Tagen will sie weitere Details über das Liebes-Aus verraten. "Ich kann aber sagen: Meinem Herzen geht es fabulös."