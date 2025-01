Nach Leylas Kritik: Kim Virginia holt zum Gegenschlag aus

Ohne einen einzigen Tropfen Alkohol ist Kim Virginia ins neue Jahr gestartet. Der Grund? Die Blondine könnte nach eigenen Angaben schwanger sein - trotz Spirale und Pille danach! Das wollte sie auch ihren Fans nicht vorenthalten: In einem Video auf Instagram zeigte das TV-Sternchen, wie sie an Silvester an einem Orangensaft nippte, während ihr Freund Nikola Glumac (28) Champagner schlürfte. Später bestätigte sie: "Ja, ich habe an Silvester keinen Alkohol getrunken, da es tatsächlich sein könnte, dass ich schwanger bin."