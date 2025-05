Kim Virginia & Nikola Glumac posten Ultraschallbild – doch Fans sind misstrauisch

Vor kurzem veröffentlichte Kim auf Instagram dann ein gemeinsames Bild mit ihrem Verlobten Nikola Glumac (29). Darauf liegen beide Arm in Arm auf einer Decke am Strand der Fidschi-Inseln – in Nikolas rechter Hand: ein Ultraschallbild. Der emotionale Text dazu: "Mommy und Daddy lieben dich jetzt schon bis zum Mond und zurück."