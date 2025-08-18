Kim Virginia bei "Promi Big Brother"? Jochen Schropp spricht Klartext
Zieht Kim Virginia Hartung ins "Promi Big Brother"-Haus? Jetzt meldet sich Jochen Schropp zu Wort und legt ein deutliches Statement ab ...
Jochen Schropp hat keinen Einfluss auf den "Promi Big Brother"-Cast.
© IMAGO / BREUEL-BILD & IMAGO / brennweiteffm (Fotocollage)
Die Gerüchteküche brodelt wieder einmal gewaltig. Schon seit Tagen wird über eine mögliche "Promi Big Brother"-Teilnahme von Kim Virginia Hartung (30) gemunkelt. Vielen Fans der Sendung passt das aber überhaupt nicht in den Kram! Im Netz laufen zahlreiche User bereits Sturm, weil sie keine Lust darauf haben, die Skandalnudel im TV zu sehen. Und als wäre das alles noch nicht chaotisch genug, schaltet sich nun auch noch Moderator Jochen Schropp (46) ein!
Jochen Schropp macht den Kritikern eine deutliche Ansage
In seiner Instagram-Story stellt der gebürtige Gießener klar, dass er mit dem Casting für die Show nichts zu tun hat. "A: Ich weiß nicht, ob Kim Virginia dabei ist. B: Marlene [Lufen] und ich haben in keiner Weise Einfluss darauf, wer besetzt wird", sagt er ehrlich. Außerdem könne er seinen Job nicht an den Nagel hängen, wenn jemand dabei ist, auf den die Zuschauer keine Lust haben. "Ihr glaubt doch nicht, dass Marlene und ich dann sagen: Sorry, aber dann moderieren wir es nicht mehr!"
Viele Fans hatten Kim Virginia in den letzten Wochen und Monaten heftig kritisiert. "Man kann über die Person denken, was man will. Ehrlich gesagt habe ich mich mit ihr gar nicht so weit auseinandergesetzt, wie viele von euch das tun", fügt Jochen hinzu. "Ich verstehe auch, dass Menschen, die ihr Kind verloren haben, traumatisch auf diese Geschichte reagieren. Das tut mir wahnsinnig leid. Aber bitte, bitte, bitte ... gebt mir nicht mehr Macht, als ich habe. Ich mache den Cast nicht und noch ist er ja auch gar nicht bekanntgegeben."
Fans kritisieren Jochens Erklärung
Für Jochens Erklärung scheinen viele Fans kein Verständnis zu haben. Im Netz häufen sich bereits die kritischen Kommentare:
"Doch, das wäre mal ein gutes Statement. Es gibt so Menschen, denen darf keine Plattform geboten werden. Und Kim Virginia ist definitiv eine Person, die nicht mehr stattfinden sollte."
"Ich mache den Cast nicht. Ist mir egal, wem ich da eine Plattform biete und überhaupt ... mit den Gästen setzte ich mich auch nicht großartig auseinander. Wooow."
"Dann setz dich bitte mal mit ihr auseinander. Dann wirst du den Gegenwind vielleicht nachvollziehen können."
Auweia! Hier ist das letzte Wort bestimmt noch nicht gesprochen ...