Kim Virginia bei "Promi Big Brother"? Jochen Schropp spricht Klartext

In seiner Instagram-Story stellt der gebürtige Gießener klar, dass er mit dem Casting für die Show nichts zu tun hat. "A: Ich weiß nicht, ob Kim Virginia dabei ist. B: Marlene [Lufen] und ich haben in keiner Weise Einfluss darauf, wer besetzt wird", sagt er ehrlich. Außerdem könne er seinen Job nicht an den Nagel hängen, wenn jemand dabei ist, auf den die Zuschauer keine Lust haben. "Ihr glaubt doch nicht, dass Marlene und ich dann sagen: Sorry, aber dann moderieren wir es nicht mehr!"