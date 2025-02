Kim Virginia vs. Janina Youssefian: Escort-Eskalation im TV zieht bittere Folgen nach sich!

Nach dem Zoff geht Kim taktisch vor und tauscht sich mit Lisha aus. Die gesteht: "Ich fand sie süß, bis zu dem Spruch gegen dich!" Schon fängt die Lästerei an. Und am Ende sind die beiden sich einig: Janina muss gehen! "Wir ballern die einfach raus", so Lisha.

Immer wieder geraten Lisha, Kim und Janina aneinander. Am zweiten Tag bricht die 42-Jährige sogar in Tränen aus, weil sie die Welt nicht mehr versteht. Doch das alles nützt nichts mehr!

Bei der Eliminierung schießen sich die Frauen auf sie ein. Die Entscheidung steht zwischen Cosimo und Janina. Und am Ende muss sie tatsächlich die Koffer packen. Eine Genugtuung für Lisha und Kim! "Janina, du bist eine unglaublich anstrengende Person", ätzt Lisha als sie an der Reihe ist. "Ein Mensch wie du hat im Fernsehen nichts zu suchen." Für ihre Aussagen wird sie von ihrer Freundin gefeiert. Die haut dann auch weiter drauf: "Ich finde es nicht gut, dass du mich Escort nennst, in den ersten Minuten in denen wir uns kennenlernen." Davon will Janina plötzlich nichts mehr wissen. Naja, am Ende ist es ja auch egal. Am Ende kostet sie der Spruch den Sieg und sie muss als Erstes gehen ...

"Promis unter Palmen" läuft ab dem 17. Februar 2025 jeden Montagabend um 20.15 Uhr auf SAT.1 oder bereits eine Woche vorab im Stream auf Joyn*!

*Affiliate Link