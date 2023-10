Klaas Heufer-Umlauf: Intime Busen-Beichte! Er schämt sich so

"Meine Oma hat in Wilhelmshaven gewohnt im Stadtteil Heppens, oder wie wir früher gesagt haben: ,Shit Heppens’. Und die ist einmal die Woche hergekommen und war dann bei uns und hat meiner Mama geholfen", erinnert Klaas sich zurück. "Und das hieß dann auch, dass sie uns Kinder aktiviert hat, eben auch zu helfen. Wir mussten dann arbeiten im Garten. (...) Das Moos zwischen den Steinen rauskratzen. So Sachen, die halt keiner machen will."

So weit, so gut! Doch dann wird es richtig interessant! "Wenn eine Glühbirne kaputt war, dann haben wir die gewechselt. Meine Oma hat mich dann so hochgehoben und ich durfte die dann reindrehen. Und meine Oma hatte dann so Stützwäsche an und ich konnte mich dann auf den Busen meiner Oma wie auf einen Stuhl draufsetzen", erzählt er weiter. "Sie hat mich dann praktisch mehr oder weniger freihändig durchs Haus getragen und ich habe diese Glühbirnen reingedreht."

Ina will natürlich wissen, wie alt er damals war. "14, 15 so ...", witzelt er. Doch dann wird ihm alles zu viel! "Ich hätte nie gedacht, dass ich den Satz mal sagen werde, aber können wir aufhören, über die Brüste meiner Oma zu sprechen?", so Klaas. Er ist eben immer für einen lustigen Spruch zu haben...